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Підтримка прийому біженців з України в Латвію суттєво знизилась

Іванна Костіна, Станіслав ПогоріловПонеділок, 5 серпня 2024, 10:02
Підтримка прийому біженців з України в Латвію суттєво знизилась
фото: Getty Images

Підтримка жителями Латвії прийому українських біженців у країні знизилася, свідчать результати опитування громадської думки, проведеного Rait Custom Research Baltic на замовлення Державної канцелярії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Delfi

Деталі: Дані опитування показують, що менше половини або 48% жителів Латвії у віці від 18 до 75 років підтримують прийом українських біженців у Латвії.

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У березні 2024 року прийом українських біженців у Латвії підтримували 60,1% мешканців, тоді як у листопаді минулого року цей показник становив 52%, що свідчить про те, що після сплеску в березні підтримка статистично значно знизилася.

Однак порівняно з березневим опитуванням частка населення, яке виступає за вступ України до НАТО, залишилася стабільною: 45% у червні та 46% у березні.

Такий самий рівень підтримки спостерігається і щодо вступу України до Європейського Союзу. У червні вступ України до ЄС підтримували 45% респондентів, а в березні – 46%.

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В опитуванні брали участь 1005 респондентів постійних жителів Латвії віком 18-75 років.

Нагадаємо:

  • Більшість жителів країн Вишеградської четвірки вважають українських біженців тягарем для своїх країн. Найбільше таку думку поділяють чехи (69% опитаних).
  • Інше опитування показало, що половина жителів Угорщини проти, аби ЄС надавав Україні будь-яку допомогу.
  • А опитування Eurobarometer у травні показало, що в умовах російської агресії проти України абсолютна більшість жителів ЄС погоджуються, що постраждалим від війни потрібно надавати гуманітарну підтримку, а також слід приймати в країнах Євросоюзу українських біженців.

Теми: ЛатвіяУкраїнабіженці
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