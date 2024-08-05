Росіяни вранці вдарили по Херсону: поранили чоловіка

Наслідки російських ударів по Херсонщині. Фото ілюстративне з Telegram голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна

Одна людина дістала поранення у результаті російських обстрілів Херсона вранці 5 серпня.

Джерело: начальник Херсонської МВА Роман Мрочко у Telegram

Пряма мова Мрочка: "У результаті ранкового обстрілу окупантами Дніпровського району отримав травми чоловік 62 років. У нього вибухова та закрита черепно-мозкова травми, контузія і забій плеча".

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Деталі: За словами начальника МВА, на момент атаки росіян чоловік був у дворі.

Пораненому надали необхідну медичну допомогу на місці.