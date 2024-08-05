Стежили за розташуванням ЗСУ та готували ракетні удари: СБУ викрила агентів ФСБ у 6 областях

Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала масштабну агентурну мережу ФСБ Росії, яка готувала ракетно-бомбові та дронові удари по шести регіонах України, вишукувала місця розташування Сил оборони та збирали координати про критичну інфраструктуру.

Джерело: пресслужби СБУ, ОГП

Дослівно: " За даними слідства, у березні 2024 року представник ФСБ РФ створив спеціальний чат-бот у месенджері Telegram для проведення підривної діяльності проти України. Упродовж декількох місяців до нього добровільно долучились 9 осіб з Донецької, Запорізької, Кіровоградської, Сумської, Одеської, Дніпропетровської та Чернігівської областей.

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Завербовані громадяни, підтримуючи дії держави-агресора, погодились надавати співробітнику російської спецслужби інформацію воєнного характеру".

Деталі: Повідомляється, що виконуючи вказівки "куратора", вони вишукували місця розташування Сил оборони. Зокрема їх цікавили об’єкти тимчасової дислокації особового складу ЗСУ.

Також за вказівкою російського спецслужбіста агенти збирали координати для вогневого ураження Сил оборони та об’єктів критичної інфраструктури.

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Учасники агентурної мережі фіксували переміщення військової техніки автомобільними та залізничними шляхами. Також ділились координатами гідро- і теплоелектростанцій.

Окрім того, "агенти" повідомляли ворогу про результати прильотів у населених пунктах, додаючи фото та відеозаписи. До того ж, надсилали інформацію про прольоти літаків й роботу систем ППО.

За даними СБУ, до складу ворожої групи входили дві чиновниці. Одна з них – посадовиця Дніпровської міської ради, інша – очільниця відділу в Южненській міськраді на Одещині.

Також серед російських агентів були двоє менеджерів та студент університету, які фіксували рух ешелонів ЗСУ у напрямку східного фронту.

Ще одним зрадником виявився ексспівробітник розформованої міліції, який "звітував" окупантам про наслідки атаки РФ на одну із гідроелектростанцій України.

Підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Вісьмом з них вже повідомлено про підозру в державній зраді. Стосовно ще однієї жінки вирішується питання щодо повідомлення про підозру.