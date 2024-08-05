На Прикарпатті суд оштрафував посадовця військкомату за фіктивну службу футболістів

Калуський районний суд оштрафував на 221 тис. грн. командира роти охорони Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який взяв на фіктивну службу у роту охорони місцевих футболістів.

Джерело: ДБР

Деталі: Повідомляється, що у роті охорони проходили службу семеро гравців та тренерів місцевої професійної футбольної команди, які до того ж безпідставно отримали від держави майже 1,5 млн грн матеріального забезпечення. Усі вони не з’являлися на службу та не виконували жодних військових обов’язків.

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Зазначається, що ДБР завершило розслідування справи у квітні цього року. Суд визнав посадовця винним у недбалому ставленні до військової служби (ч. 4 ст. 425 КК України).

"Врахувавши щире каяття обвинуваченого і те, що він повністю відшкодував завдані державі збитки, суд призначив йому штраф у розмірі 221 тис. грн", – йдеться в повідомленні.

Під час досудового розслідування фігуранта було відсторонено від виконання обов’язків. Він переведений на службу в інший підрозділ.