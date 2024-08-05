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Євродепутати хочуть викинути Угорщину з Шенгену після спрощення в’їзду для росіян

Ірина Балачук, Іванна КостінаПонеділок, 5 серпня 2024, 13:20
Євродепутати хочуть викинути Угорщину з Шенгену після спрощення в’їзду для росіян
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото з Facebook

Група з 67 євродепутатів написали листа до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, де поставили під питання членство Угорщини в Шенгенській зоні після рішення Будапешта про пом'якшення візового режиму для росіян і білорусів.

Джерело: "Європейська правда" з посилання на лист, який є у розпорядженні редакції

Деталі: Ініціаторами листа стали литовський євродепутат Петрас Ауштрявічюс та євродепутатка з Чехії Дануше Нерудова. Загалом під ним підписалися 67 європарламентарів.

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Дослівно з листа: "Прем'єр-міністр Орбан, очевидно, все більше і більше випробовує терпіння ЄС… Цього місяця угорський уряд продовжив свою імміграційну програму "національної карти", що дозволяє "гастарбайтерам" з Білорусі та Росії в'їжджати на угорську територію. Власник такої карти має право працювати в Угорщині без дозволу служби безпеки і може привозити до країни свою сім'ю".

Депутати назвали це рішення Орбана "безвідповідальним" і таким, що становить значну загрозу безпеці для всіх країн-членів ЄС та їхніх громадян.

"Ці "заробітчани" з угорськими візами матимуть можливість вільно пересуватися по всій Шенгенській зоні. Без належного контролю існує ризик, що ці неєвропейські громадяни можуть посилити російську шпигунську мережу в ЄС. Наш обов'язок, як європейських інституцій, захистити європейських громадян від цих загроз, а не повністю відкривати кордони для країн, які вважають нас своїми ворогами", – йдеться в листі.

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"Якщо угорський уряд відмовиться змінити свою політику, комісія і всі представники ЄС повинні поставити під сумнів присутність Угорщини в Шенгенській зоні, запровадивши нові заходи для захисту європейських громадян, в тому числі, за необхідності, нові засоби контролю на угорських кордонах", – наголошують автори листа.

Вони також додали, що "інші країни Шенгенської зони мають право не визнавати візи, видані Угорщиною громадянам Росії та Білорусі, з відповідними наслідками".

"Безпека наших громадян має бути першочерговою турботою всіх європейських інституцій, і ми розраховуємо на повну залученість комісії у цьому питанні", – підсумували євродепутати.

Передісторія:

  • 1 серпня ЄС зажадав від Угорщини відреагувати на побоювання, що рішення Будапешта про пом'якшення візового режиму для громадян Росії та Білорусі підвищує ризик шпигунства в блоці.
  • Найбільша група Європарламенту, Європейська народна партія, перед цим поскаржилася, що послаблення правил може створити "серйозні лазівки для шпигунської діяльності".
  • Литва звернулася до Європейської комісії у зв'язку з рішенням Угорщини полегшити режим в'їзду для громадян Росії та Білорусі.

ЄСУгорщинаРосіявізи
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