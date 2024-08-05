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На Печерську військовий влаштував стрілянину

Ірина БалачукПонеділок, 5 серпня 2024, 14:23
На Печерську військовий влаштував стрілянину
Скриншот з відео з соцмереж

У Печерському районі Києва військовослужбовець влаштував стрілянину під час суперечки з охоронцем одного з житлових комплексів; згодом зловмисника затримали. 

Джерело: речник поліції Печерського району Катерина Шестак у коментарі "Українській правді"

Пряма мова Шестак: "У неділю близько 5-5:30 ранку виник конфлікт між військовим і охоронцем. Була стрілянина. Але пістолет стартовий, не бойовий. Тілесних ушкоджено ніхто не отримав".

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Деталі: За її словами, військового затримали і передали до військової частини.

"Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей до ЄРДР за ч.1 ст. 296 (хуліганство) ККУ", – підсумувала Шестак.

Раніше у соцмережах публікували відео з камери відеонагляду і повідомляли, що конфлікт стався у ЖК "Бульвар Фонтанів".

ВІДЕО ДНЯ

Писали, що військовий є мешканцем цього житлового комплексу і що він отримав поранення на фронті.

Теми: Київполіція
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