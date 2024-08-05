Розвідка Британії: закон РФ про військовий облік нових громадян не вплине на мобілізацію

Британська розвідка припускає, що новий російський закон, ухвалений Держдумою РФ 31 липня, про позбавлення набутого громадянства за ухилення від взяття на військовий облік не буде мати масштабного впливу на мобілізацію.

Джерело: розвідувальний огляд Міністерства оборони Британії про російсько-українську війну від 5 серпня, передає "Європейська правда"

Деталі: Британська розвідка припускає, що практичні наслідки цього закону для мобілізації у Росії після того, як він набуде чинності, не будуть вагомими, хоча незалежні російські ЗМІ продовжують писати, що силовики продовжують тиск на іммігрантів з метою отримати нових рекрутів, і поправки до законодавства дають ще один інструмент впливу у цьому питанні.

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Дослівно: "Цей закон також варто розглядати у контексті зростаючих антиміграційних сентиментів, які намагаються підігрівати деякі члени російського уряду, зокрема проти вихідців із Центральної Азії. Ці настрої та риторика помітно посилилися після повномасштабного нападу Росії на Україну у лютому 2022 року, ймовірно, як складова спроби встановити додаткові джерела легітимності влади на тлі великих втрат і падіння рівня життя".

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