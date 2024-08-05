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Комітет Ради пропонує заборонити мобілізацію обмежено придатних до 25 років – Костенко

Ангеліна Страшкулич, Євген КізіловПонеділок, 5 серпня 2024, 15:49
Комітет Ради пропонує заборонити мобілізацію обмежено придатних до 25 років – Костенко
фото: Getty Images

Комітет Верховної Ради з нацбезпеки, оборони і розвідки напрацював законопроєкт, що забороняє мобілізувати чоловіків віком від 18 до 25 років, які були визнані непридатними у мирний час і обмежено придатними у воєнний.

Джерело: секретар оборонного парламентського комітету Роман Костенко в коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Комітет напрацював законопроєкт, що забороняє призивати громадян віком від 18 до 25 років, які були визнані непридатними у мирний час і обмежено придатними у воєнний. Також у документі йдеться, що люди до 25 років, які були мобілізовані за таких умов, зможуть звільнятися зі служби".

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Деталі: Костенко уточнив, що комітет рекомендував парламенту ухвалили цей проєкт закону в першому читанні і в цілому. Тепер документ має розглянути Рада.

Нагадаємо: Наразі мобілізації підлягають громадяни віком від 25 до 60 років. Але існують винятки і щодо чоловіків молодше цього віку.

Зокрема, коли громадянин до 25 років вже перебуває на обліку військовозобов'язаних (а не призовників) і підлягає мобілізації на загальних підставах. Це можливо, якщо він закінчив військову кафедру і відповідно має офіцерське звання або проходив військову службу.

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Ще одна категорія людей, яких можуть мобілізувати до 25 років – непридатні до військової служби в мирний час, але обмежено придатні у воєнний.

Читайте також: Який мобілізаційний вік в Україні, і коли на службу можуть призвати чоловіків до 25 років? Пояснює юрист

мобілізаціяВерховна Радазаконодавствовійна
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