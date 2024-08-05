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Уряд Німеччини намагається полегшити доступ до ринку праці українським студентам-медикам

Наталія Куссуль, Анастасія ПроцПонеділок, 5 серпня 2024, 15:47
Уряд Німеччини намагається полегшити доступ до ринку праці українським студентам-медикам
Ілюстративне фото: Getty Images

За даними Міністерства охорони здоров’я Німеччини, уряд розглядає законодавчу поправку, яка дозволить українським студентам-медикам продовжити навчання і стати лікарями в країні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Zeit

Деталі: Однак це не торкнеться лікарів, які вже завершили навчання.

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У відомстві також додали, що для видачі професійних ліцензій владі федеральних земель не потрібно жодних законодавчих змін з боку федерального уряду.

Це було зроблено у відповідь на вимоги державних посадовців і дані газети Welt am Sonntag, яка виявила, що понад 1400 українських лікарів, які переїхали до Німеччини після повномасштабного російського вторгнення в їхню країну, все ще чекають на отримання ліцензії, щоб вести практику.

Щонайменше 1 674 українські лікарі, які втекли з країни, подали заявки на отримання ліцензії на практику в Німеччині з лютого 2022 року.

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Лише 187 заявок були схвалені, тоді як 1 402 все ще перебувають на стадії розгляду.

Час очікування на отримання ліцензії є довгим не лише для українців.

Лікарям з інших країн, які не входять до Європейського Союзу, зазвичай потрібно від 15 місяців до трьох років, щоб отримати ліцензію на медичну практику.

За офіційними даними, серед понад мільйона українців у Німеччині людьми працездатного віку є понад 800 тисяч, з них працюють приблизно чверть.

У червні голова баварської опозиційної партії ХСС у Бундестазі Александер Добріндт закликав висилати безробітних українських біженців з Німеччини, що розкритикували партії федеральної коаліції.

Німеччина
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