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В Раді кажуть, що розрив дипломатичних відносин із Малі не матиме серйозних наслідків

Тетяна ОлійникПонеділок, 5 серпня 2024, 18:23
В Раді кажуть, що розрив дипломатичних відносин із Малі не матиме серйозних наслідків
Олександр Мережко. фото "Слуга народу"

Розрив дипломатичних відносин із Малі не матиме серйозних наслідків для України й не позначиться на її відносинах із країнами Глобального Півдня.

Джерело: голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко в коментарі "Інтерфакс-Україна"  

Пряма мова: "Серйозних наслідків не буде, оскільки якихось усталених відносин між Малі та Україною на сьогодні немає".

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Деталі: Голова комітету стверджує, що розрив дипвідносин із Малі не позначиться і на відносинах України з країнами Глобального Півдня.

Пряма мова: "Річ у тому, що в Малі стався військовий переворот, який засудило ООН. Наразі у цій країні перебуває військова хунта, яка загалом не користується повагою серед країн Африки та держав Глобального Півдня".

дипломатичні відносиниАфрика
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