Бійці 79-ї бригади відбили штурм росіян на Курахівському напрямку

Захисники 79 окремої десантно-штурмової бригади відбили атаку ворога біля Парасковіївки та Костянтинівки на Курахівському напрямку, окупанти втратили 1 танк і 3 бронемашини.

Джерело: 79 окрема десантно-штурмова Таврійська бригада

Дослівно: "Окупанти продовжують втрачати особовий склад і бронетехніку у лобових атаках Парасковіївки та Костянтинівки на Курахівському напрямку фронту.

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На цих кадрах — відбиття чергового штурму росіян на позиції 79-ки та 471 окремого піхотного батальйону. Втрати ворога — 1 танк та три бронемашини.

За вцілілою російською піхотою оголосили "сафарі" наші пілоти дронів зі скидами. Як результат — 8 окупантів загинули, ще стільки ж зазнали поранень".