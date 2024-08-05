З кількох населених пунктів на Донеччині примусово евакуюють дітей

У зв'язку зі зростанням рівня небезпеки через війну Координаційний штаб ухвалив рішення провести примусову евакуацію дітей з кількох міст і сіл на Донеччині.

Джерело: сайт Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у соцмережах

Деталі: Відповідне рішення погодили члени Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану на засіданні під головуванням віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук.

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Дітей будуть евакуювати з їхніми батьками або іншими законними представниками. Йдеться про евакуацію із населених пунктів Покровського і Краматорського районів Донецької області до безпечних регіонів.

Філашкін уточнив, що вивозити дітей будуть з міста Мирноград, сіл Маринівка, Михайлівка, Лисівка та міста Новогродівка, сіл Промінь, Московське, Балаган, Миколаївка, Миролюбівка, Малинівка та селища Новоекономічне, сіл Костянтинопольське та Острівське.

Також відбудеться примусова евакуація дітей з міста Селидове.

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Крім того, на засіданні регіональної комісії з питань ТЕБ і НС Донецької області прийняли рішення про проведення примусової евакуації дітей з населених пунктів, наближених до лінії розмежування на 10 кілометрів.

Таку евакуацію планують провести протягом 60 діб. Для здійснення евакуації розгорнуто приймальний пункт.

Повідомляється, що в більш безпечних регіонах евакуйовані діти разом із супроводжуючими особами будуть забезпечені безкоштовним прихистком, гуманітарною допомогою, психологічною підтримкою тощо.

Для попереднього запису міністерство радить телефонувати на гарячу лінію Донецької обласної військової адміністрації: 0 800 408 911. Або на гарячу лінію Мінреінтеграції 1548, або написати у месенджери міністерства WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33.