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Зеленський: Важливо, щоб командири мали прямий контакт із передовою

Тетяна ОлійникПонеділок, 5 серпня 2024, 19:38
Зеленський: Важливо, щоб командири мали прямий контакт із передовою
Фото - ОП

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський перебуває на передовій, де з’ясовує ситуацію на кожному напрямку.

Джерело: звернення Зеленського 5 серпня

Пряма мова: "Також сьогодні – доповідь Головкома Сирського, він зараз безпосередньо на передовій, у бойових бригадах і на місцях, з’ясовує конкретні потреби наших бригад, конкретну ситуацію на кожному напрямку.

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Дуже важливо, щоб командири всіх рівнів – від найвищого – мали прямий контакт із передовою, безпосередньо там були – з воїнами, які виконують найскладніші завдання. Багато вже для цього зроблено, і я вдячний кожному командиру, який справді зі своїми солдатами".

Деталі: Зеленський повідомив також, що міністр оборони Рустем Умєров доповів щодо пакетів підтримки для України. За словами глави держави, наразі готуються нові пакети допомоги, які можуть посилити позиції України восени.

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Також президент повідомив, що зараз в України є нове надходження від Сполучених Штатів у розмірі 3,9 мільярда доларів.

Пряма мова: "І також сьогодні ми обговорили кілька важливих практичних нюансів щодо використання російських активів, які заблоковані партнерами. Є рішення G7 щодо 50 мільярдів доларів для України від використання російських активів, і зараз ми опрацьовуємо з партнерами у Європі та Америці конкретну реалізацію. Погодили сьогодні нашу позицію щодо того, як наблизити реальне надходження коштів. Це те, що критично для України й може нас посилити саме в цьому осінньо-зимовому сезоні".

Зеленськийбойові дії
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