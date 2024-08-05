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У США затримали чоловіка, що погрожував розправою Камалі Гарріс

Олег Павлюк, Євген КізіловПонеділок, 5 серпня 2024, 20:32
У США затримали чоловіка, що погрожував розправою Камалі Гарріс
Камала Гарріс. фото: Getty Images

Міністерство юстиції США оголосило звинувачення жителю штату Вірджинія Френку Карілло за погрози насильством у соціальних мережах на адресу віцепрезидентки та формальної кандидатки в президенти США Камали Гарріс.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на BBC

Деталі: У поданих до суду документах ідеться, що Карілло опублікував кілька погроз у соцмережі GETTR – консервативному сайті мікроблогів – на адресу Гарріс, президента США Джо Байдена та директора Федерального бюро розслідувань Крістофера Рея.

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В одному з повідомлень чоловік писав, що Гарріс "пошкодує про те, що коли-небудь намагалася стати президентом". В іншому – що "Камалу Гарріс потрібно спалити живцем, я зроблю це особисто, якщо цього не зробить ніхто інший".

Ці повідомлення з’явились не пізніше 27 липня – тобто тоді, коли Байден знявся з виборів та підтримав номінування Гарріс.

Згідно з матеріалами суду, Карілло заарештували 2 серпня. Під час обшуку агенти ФБР вилучили в його домі гвинтівку типу AR15 і пістолет.

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Чоловікові інкримінують "свідомі та навмисні погрози позбавити життя і завдати тілесних ушкоджень віцепрезиденту Сполучених Штатів". За це йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Карілло має постати перед судом пізніше в понеділок.

Інцидент відображає все більше занепокоєння політичним насильством у США, особливо після спроби замаху на колишнього президента Дональда Трампа в липні.

СШАвиборипрезидент
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