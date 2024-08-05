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Гарріс звузила коло кандидатів у віцепрезиденти до двох - Reuters

Ірина Кутєлєва, Євген КізіловПонеділок, 5 серпня 2024, 20:46
Гарріс звузила коло кандидатів у віцепрезиденти до двох - Reuters
Камала Гарріс. фото: Getty Images

Ймовірна кандидатка у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс вирішила, що претендентами на посаду її віцепрезидента будуть губернатор Пенсильванії Джош Шапіро та губернатор Міннесоти Тім Волз.

Джерело: агентство Reuters з посиланням на три джерела, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Очікується, що Гарріс оголосить про свій вибір до вівторка – перед її першим публічним виступом із соратником, який відбудеться ввечері в Університеті Темпл у Філадельфії.

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За словами джерел, наразі незрозуміло, чи було прийнято остаточне рішення щодо кандидатури віцепрезидента.

Окрім Шапіро та Волза, серед інших претендентів були сенатор Марк Келлі з Аризони, міністр транспорту Піт Бутіджедж, губернатор Кентуккі Енді Бешир та губернатор Іллінойсу Джей Б. Прітцкер.

Кандидати будуть проінформовані в понеділок ввечері або у вівторок вранці про те, чи були вони обрані, додають співрозмовники агентства.

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Останні опитування показують, що віцепрезидентці США вдалося перезавантажити президентські перегони завдяки підтримці демократів, молодих і темношкірих виборців, які стають більш активними і схильними до голосування, а також жінок, які впевнені, що вона буде більше сприяти їхнім інтересам.

Читайте більше про те, як Камала Гарріс обирає кандидата у віцепрезиденти.

СШАвибори
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