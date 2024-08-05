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З тимчасово окупованої Луганщини вдалося повернути двох людей

Тетяна ОлійникПонеділок, 5 серпня 2024, 20:58
З тимчасово окупованої Луганщини вдалося повернути двох людей
Ілюстративне фото - Getty Images

Із тимчасово захопленої частини Луганської області вдалося евакуювати ще двох цивільних, які не могли самостійно звідти виїхати.

Джерело: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомило у Facebook

Деталі: У Мінреінтеграції повідомили, що до однієї з громадських організацій нещодавно звернулася дівчина з проханням допомогти евакуювати її матір і брата з тимчасово окупованої Луганщини. Самотужки виїхати вони не могли.

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Дівчина мешкає в Харківській області та вже понад 2 роки не бачила своїх рідних.

Дослівно: "До повернення родини долучилися представники Мінреінтеграції у співпраці з ГС "Українська мережа за права дитини", ГО "Плурітон" та волонтерською організацією "Допомагаємо виїхати".

Наразі родина знову разом. Мати, сестра і брат перебувають у безпеці на підконтрольній Уряду України території".

Луганська областьевакуаціяокупація
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