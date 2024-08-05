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Сійярто передав Ізраїлю попередження від Ірану: буде напад

Олег Павлюк, Євген КізіловПонеділок, 5 серпня 2024, 20:55
Сійярто передав Ізраїлю попередження від Ірану: буде напад
Петер Сійярто. фото: Getty Images

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто в розмові з ізраїльським візаві Ісраелем Кацом передав попередження від Ірану про його готовність напасти на Ізраїль.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Jerusalem Post

Деталі: Стверджується, що повідомлення Ірану передали Ізраїлю через угорського міністра закордонних справ, який зателефонував безпосередньо Кацу та розповів, що отримав цю інформацію від очільника іранського МЗС Алі Багері.

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"Іран повідомив нам, що має намір напасти на Ізраїль", – сказав Кац, додавши, що "світ повинен вимагати від Ірану ціну за будь-які агресивні дії, які він здійснює".

Сам Сійярто у Facebook підтвердив, що справді телефонував головам МЗС Ізраїлю та Ірану, що "ще раз довело, що часу в нас обмаль".

"Позиція Угорщини чітка: ми не можемо допустити, щоб Ізраїль зазнав ще одного терористичного нападу, подібного до того, що стався в жовтні минулого року, але водночас ми повинні зробити все можливе, щоб не допустити початку великої регіональної війни", – додав він.

ВІДЕО ДНЯ

Неофіційно повідомляють, що Сполучені Штати очікують помсти Ірану Ізраїлю у зв’язку з убивством одного з лідерів угруповання ХАМАС вже у понеділок або у вівторок.

США вирішили відправити у регіон авіаносну ударну групу, ескадрилью винищувачів і додаткові військові кораблі.

ІзраїльІранУгорщинавійна
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