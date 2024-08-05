У низці областей оголошували повітряну тривогу: в Києві було чутно вибухи

Увечері 5 серпня в низці областей України оголошували повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА та швидкісну ціль. У Києві було чутно вибухи.

Джерело: Повітряні сили в Telegram, міський голова Києва Віталій Кличко

Деталі: О 22:21 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА на Сумщині.

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О 22:32 військові попередили, що є загроза ударних безпілотників для Чернігівщини.

О 22:59 з'явилась швидкісна ціль у напрямку Київщини. Військові закликали киян терміново пройти в укриття.

Близько 23:07 у Києві було чутно звуки вибухів. Мер Києва Кличко повідомив, що в Києві працює ППО.

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О 23:46 повідомили про групу "Шахедів" на межі Київської та Чернігівської областей, напрямок на Київ.

О 00:05 попередили про загрозу застосування ударних БпЛА з Київщини для Житомирської області.

О 00.46 військові повідомили про кілька груп ударних БпЛА в Житомирській області - курс західний.

О 00.57 Повітряні сили повідомили про групи ударних БпЛА із Житомирщини у напрямку Рівненської області.

О 1.03 стало відомо про чергову групу ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини.

О 1.07 безпілотники змінили курс з Рівненської області на Хмельниччину.

О 2.36 у ПС повідомили про безпілотники у напрямку Южне/ Коблево.

О 3.16 пролунав відбій загрози по ударних БпЛА.