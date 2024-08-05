Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

У низці областей оголошували повітряну тривогу: в Києві було чутно вибухи

Тетяна Олійник, Олена ІвашківПонеділок, 5 серпня 2024, 23:59
У низці областей оголошували повітряну тривогу: в Києві було чутно вибухи
Фото - Getty images

Увечері 5 серпня в низці областей України оголошували повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА та швидкісну ціль. У Києві було чутно вибухи.

Джерело: Повітряні сили в Telegram, міський голова Києва Віталій Кличко

Деталі: О 22:21 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА на Сумщині.

Реклама:

О 22:32 військові попередили, що є загроза ударних безпілотників для Чернігівщини.

О 22:59 з'явилась швидкісна ціль у напрямку Київщини. Військові закликали киян терміново пройти в укриття.

Близько 23:07 у Києві було чутно звуки вибухів. Мер Києва Кличко повідомив, що в Києві працює ППО. 

ВІДЕО ДНЯ

О 23:46 повідомили про групу "Шахедів" на межі Київської та Чернігівської областей, напрямок на Київ.

О 00:05 попередили про загрозу застосування ударних БпЛА з Київщини для Житомирської області.

О 00.46 військові повідомили про кілька груп ударних БпЛА в Житомирській області - курс західний.

О 00.57 Повітряні сили повідомили про групи ударних БпЛА із Житомирщини у напрямку Рівненської області.

О 1.03 стало відомо про чергову групу ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини.

О 1.07 безпілотники змінили курс з Рівненської області на Хмельниччину.

О 2.36 у ПС повідомили про безпілотники у напрямку Южне/ Коблево.

О 3.16 пролунав відбій загрози по ударних БпЛА.

повітряна тривогаПовітряні сили ЗСУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео, оновленоУ Бразилії розбився пасажирський літак: 62 людини вважають загиблими

США передають Україні новий пакет допомоги на $125 млн

Коляденко вийшла в фінал турніру з боротьби і гарантувала Україні ще одну медаль Олімпіади-2024

Канада покарала сина Лукашенка

БЕБ вилучило майже 5 мільйонів євро у постачальника продуктів для Міноборони

Комітет ВР з питань здоров’я нації підтримав законопроєкт про цивільні партнерства

Усі новини...
З кількох населених пунктів на Донеччині примусово евакуюють дітей
Зеленський: Важливо, щоб командири мали прямий контакт із передовою
РФ просила США переконати Україну не атакувати її на "День ВМФ" – ЗМІ
КМВА: Ворог застосував балістичне озброєння в напрямку Києва, без руйнувань
Останні новини
01:19
Кіпр екстрадував до США росіянина, звинуваченого в експорті військової мікроелектроніки 
00:09
доповненоРосійська влада ввела режим контртерористичної операції у Брянській та Бєлгородській областях
23:50
Новини економіки 9 серпня: зекономлені 3 млрд на дронах, по "Охматдиту" не бачать криміналу
23:45
Макс Кідрук: Моє завдання як автора – зобразити якомога похмуріше і водночас якомога реалістичніше майбутнє
23:37
Ракету Х-101, яка вдарила по "Охматдиту", росіяни виготовили незадовго до атаки – розслідувачі
23:17
Чому американці допомагають Україні, і як на це впливають мова, скандали і корупція: інтерв'ю
23:15
оновленоРосіяни обстріляли Херсонщину, постраждали двоє людей
23:08
Генштаб: Найбільш активно ворог наступає на Покровському напрямку
22:59
Росія розповіла Вучичу про підготовку "масових заворушень і перевороту" в Сербії
22:29
відео, оновленоУ Бразилії розбився пасажирський літак: 62 людини вважають загиблими
Усі новини...
Реклама:
Реклама: