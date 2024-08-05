Генштаб: На фронті від початку доби відбулось 108 бойових зіткнень

Від початку доби на фронті відбулось 108 бойових зіткнень, на Торецькому та Покровському напрямках ситуація найгарячіша.

Джерело: зведення Генштабу станом на 22:00 5 серпня

Дослівно: "Із початку доби відбулося 108 бойових зіткнень, противник завдав чотири ракетні удари, застосувавши чотири ракети, 36 авіаційних ударів, задіявши 43 КАБ, здійснив 558 ударів дронами-камікадзе та майже 3400 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

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На Харківському напрямку окупанти впродовж дня провели чотири атаки поблизу Тихого та Вовчанська. Підрозділи Сил оборони успішно відбили три штурмових дії противника, ще одне боєзіткнення триває. За попередньою інформацією, з початку доби втрати ворога склали 90 окупантів загиблими та пораненими, знищено шість артилерійських систем, бойову машину піхоти, 34 БпЛА, три одиниці спеціальної техніки та автомобіль. Крім того, пошкоджено шість артилерійських систем, вісім одиниць автомобільної та три одиниці спеціальної техніки ворога".

Деталі: На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили три атаки противника в районі Петропавлівки, Берестового та Стельмахівки.

Вісім разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагався просунутися в напрямку населених пунктів Макіївка, Терни, Невське та в Серебрянському лісі.

ВІДЕО ДНЯ

На Сіверському напрямку впродовж дня наші захисники відбивали 10 штурмових дій ворога в районах Івано-Дар’ївки, Верхньокам’янського, Переїзного та Виїмки.

На Краматорському напрямку мали місце 11 бойових зіткнень. Активність окупанти проявляли в районі Часового Яру та Іванівського.

За підтримки авіації ворог 23 рази намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку. Протягом дня окупанти атакували позиції українських оборонців поблизу населених пунктів Північне, Торецьк та Нью-Йорк. 15 штурмів відбито, вісім атак тривають досі.

На Покровському напрямку з початку доби в районах Пантелеймонівки, Новоолександрівки, Воздвиженки, Іванівки, Желанного, Новоселівки Першої та Яснобродівки відбито 24 наступальних та штурмових дії ворога.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується п’ять бойових зіткнень.

На Времівському напрямку відбулося два боєзіткнення в напрямку Водяного та Роздольного.

На Оріхівському напрямку наші війська відбили одну атаку противника в напрямку Роботиного, противник успіху не мав.

На Придніпровському напрямку підрозділи наших військ успішно відбили п’ять атак противника на наші позиції.