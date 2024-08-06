У Харкові пролунали вибухи, схоже на приліт – Терехов

У ніч на вівторок у Харкові було чутно вибухи.

Джерело: міський голова Харкова Ігор Терехов у Telegram

Пряма мова: "У місті було чути звуки вибухів. Схоже на приліт. Будьте обережні у будь-якому випадку".

Реклама:

Доповнено: У Харкові знову пролунала серія вибухів, повідомляє "Суспільне".

У місті та області оголошена повітряна тривога.

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що 00.50 окупанти вдарили по Циркунах Харківського району. Там пошкоджено житловий будинок, виникла пожежа.

ВІДЕО ДНЯ

Інформація про постраждалих не надходила.