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Представництво президента в Криму: окупанти базують військові вертольоти біля будинків

Олена ІвашківВівторок, 6 серпня 2024, 01:45
Представництво президента в Криму: окупанти базують військові вертольоти біля будинків
Фото ілюстративне, РосЗМІ

Окупанти у Криму базують військові вертольоти на майданчиках біля житлових будинків.

Джерело: Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим у Facebook

Деталі: За інформацією представництва, триває мілітаризація Кримського півострова.

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Окупанти продовжують використовувати цивільне населення Криму, як живий щит для російських загарбників. 

Зокрема, військові вертольоти базуються на майданчиках на місці пустирів біля житлових будинків. 

Також у селах Джанкойського району на околицях населених пунктів розміщені різні ворожі ЗРК.

Крим
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