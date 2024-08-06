Представництво президента в Криму: окупанти базують військові вертольоти біля будинків
Вівторок, 6 серпня 2024, 01:45
Окупанти у Криму базують військові вертольоти на майданчиках біля житлових будинків.
Джерело: Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим у Facebook
Деталі: За інформацією представництва, триває мілітаризація Кримського півострова.
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Окупанти продовжують використовувати цивільне населення Криму, як живий щит для російських загарбників.
Зокрема, військові вертольоти базуються на майданчиках на місці пустирів біля житлових будинків.
Також у селах Джанкойського району на околицях населених пунктів розміщені різні ворожі ЗРК.