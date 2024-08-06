ISW: У Росії за розкрадання затримали двох військових високопосадовців

Російська влада затримала керівника парку "Патріот" Міністерства оборони Росії В'ячеслава Ахмедова та заступника начальника Управління інноваційного розвитку МО Росії генерал-майора Володимира Шестерова за підозрою в шахрайстві в особливо великих розмірах 5 серпня.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Російські правоохоронці повідомили кремлівському виданню ТАСС, що підозрюють Ахмедова і Шестерова у розкраданні понад 40 мільйонів рублів (приблизно 471 000 доларів) під час державних закупівель для парку, і попередили, що у справі можуть з'явитися додаткові фігуранти.

Реклама:

Парк "Патріот" був особистим проектом колишнього міністра оборони Росії і нинішнього секретаря Ради безпеки Сергія Шойгу, а нещодавно затриманий колишній заступник міністра оборони Росії Тимур Іванов контролював будівництво парку.

Дослівно: "Російський військовий блогер, який особливо критично ставиться до російського військового командування, привітав арешти Ахмедова і Шестерова і заявив, що Ахмедов і Шестеров були частиною "старої команди", яка контролювала Міністерство оборони Росії під керівництвом Шойгу, припустивши, що їхні арешти "свідчать" про зменшення впливу Шойгу.

Російське інсайдерське джерело, яке раніше правильно передбачило кілька командних змін у МО РФ, припустило, що нещодавно звільнений колишній заступник міністра оборони генерал армії Павло Попов, який, як повідомляється, пов'язаний з Центром управління національною обороною Росії, може стати наступним високопосадовцем МО, який буде заарештований".

ВІДЕО ДНЯ

Ще деталі: З квітня 2024 року російські чиновники заарештували кількох високопосадовців російського оборонного відомства за аналогічними звинуваченнями в корупції.

Російські військові блогери раніше припускали, що арешти Іванова та інших високопосадовців оборонного відомства, пов'язаних із Шойгу, можуть свідчити про зменшення впливу Шойгу в Кремлі, а також про бажання Кремля "зачистити" стару гвардію від наближених до Шойгу за нового керівництва Міноборони Росії.

Інсайдерське джерело також заявило 5 серпня, що начальник Головного бронетанкового управління Міноборони Росії генерал-лейтенант Олександр Шестаков залишить свою посаду найближчим часом".

Ключові висновки ISW за 5 серпня: