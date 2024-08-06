Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

У Росії стався вибух на військовому заводі: троє людей загинуло

Олена ІвашківВівторок, 6 серпня 2024, 05:31
У Росії стався вибух на військовому заводі: троє людей загинуло
завод "Авангард", фото: РосЗМІ

На заводі "Авангард" у місті Стерлітамак у Башкортостані стався вибух, троє людей загинуло. 

Джерело: російська служба "Радіо Свобода"

Деталі: Вибух стався, коли ремонтна бригада демонтувала трубопровід в одному з цехів. Усі три члени бригади загинули.

Реклама:

За фактом загибелі людей заведено кримінальну справу про порушення правил промислової безпеки. Причини події встановлюються. 

Як заявили у слідчому комітеті, припускають, що робітники порушили техніку безпеки під час різання труб, і газоповітряна суміш спалахнула.

Довідково: Стерлітамакський завод "Авангард" належить державній корпорації "Ростех" і виконує оборонне замовлення. Він виробляє деталі для ракетних систем залпового вогню. Підприємство перебуває під санкціями Євросоюзу, а також Швейцарії та України.

Росіявибух
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДругий тиждень рейду в Курській області: УП показала, як виглядає кордон 

WSJ: Росія виводить частину військ з України, щоб перекинути на Курськ

Байден прокоментував наступ на Курщину: створює Путіну "справжню дилему"

футбол"Динамо" перемогло "Рейнджерс" і крокує далі у кваліфікації Ліги чемпіонів

Міністр оборони Литви: Росія перекидає війська в Курську область із Калінінграда

Під час виконання бойового завдання загинув льотчик Олександр Мигуля

Усі новини...
Росія
За добу на фронті понад 130 атак росіян, найгарячіше на Покровському напрямку - Генштаб
ЗСУ вже відмінусували понад 585 тисяч окупантів
Іран попросив у Росії ППО для підготовки війни з Ізраїлем, їх вже постачають – NYT
Останні новини
09:43
"Укрпошта" розширює зону кур'єрської доставки на Київщині
09:41
Масштабна лісова пожежа біля Афін послабилась
09:37
Історія вбивства журналіста з Казахстану, засновника ютуб-каналу "Басе" Айдоса Садикова
09:25
фотоДругий тиждень рейду в Курській області: УП показала, як виглядає кордон 
09:13
Атака дронами: на Житомирщині збили три "Шахеди", є пошкодження
09:08
Прокуратура Литви розслідує понад 50 справ про порушення санкцій проти РФ і Білорусі
09:06
Росіяни зранку ударили по Херсону і околицях: 6 постраждалих
08:58
Пентагон пильно стежить за співпрацею Росії з Іраном, КНДР і Китаєм
08:56
Уночі над Україною збили 17 з 23 "Шахедів" – Олещук
08:38
Україна та Британія почали роботу над угодою про 100-річне партнерство
Усі новини...
Реклама:
Реклама: