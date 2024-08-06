У Росії стався вибух на військовому заводі: троє людей загинуло
На заводі "Авангард" у місті Стерлітамак у Башкортостані стався вибух, троє людей загинуло.
Джерело: російська служба "Радіо Свобода"
Деталі: Вибух стався, коли ремонтна бригада демонтувала трубопровід в одному з цехів. Усі три члени бригади загинули.
За фактом загибелі людей заведено кримінальну справу про порушення правил промислової безпеки. Причини події встановлюються.
Як заявили у слідчому комітеті, припускають, що робітники порушили техніку безпеки під час різання труб, і газоповітряна суміш спалахнула.
Довідково: Стерлітамакський завод "Авангард" належить державній корпорації "Ростех" і виконує оборонне замовлення. Він виробляє деталі для ракетних систем залпового вогню. Підприємство перебуває під санкціями Євросоюзу, а також Швейцарії та України.