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Російська влада заявила про атаку на Курську та Бєлгородську області

Олена ІвашківВівторок, 6 серпня 2024, 06:54
Російська влада заявила про атаку на Курську та Бєлгородську області
Пошкоджений будинок у Курській області, фото: Смірнов

У ніч на вівторок російська влада заявила про атаку безпілотників на Курську та Бєлгородську області: там пошкоджені будинки та згоріли автомобілі.

Джерело: т.в.о. губернатора Курської області Олексій Смірнов, губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков, місцеві Telegram-канали

Деталі: Смірнов спочатку повідомив про три збиті безпілотники у Курській області, потім про ще 11.

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Також впродовж ночі там оголошували ракетну небезпеку.

Місцеві мешканці повідомили про вибухи в Суджанському районі, Коренево, Льгове, Курчатівському та Бєловскому районах.

Вранці Смірнов написав про обстріл міста Суджа. За його словами, поранено п'ятьох людей, вони госпіталізовані.

Сильно пошкоджено кілька житлових будинків. 

Гладков написав, що у Бєлгородській області безпілотники атакували селище Ясні Зорі: згоріли кілька авто, гараж, пошкоджено будинки.

безпілотникиРосіявійна
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