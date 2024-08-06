Російська влада заявила про атаку на Курську та Бєлгородську області
У ніч на вівторок російська влада заявила про атаку безпілотників на Курську та Бєлгородську області: там пошкоджені будинки та згоріли автомобілі.
Джерело: т.в.о. губернатора Курської області Олексій Смірнов, губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков, місцеві Telegram-канали
Деталі: Смірнов спочатку повідомив про три збиті безпілотники у Курській області, потім про ще 11.
Також впродовж ночі там оголошували ракетну небезпеку.
Місцеві мешканці повідомили про вибухи в Суджанському районі, Коренево, Льгове, Курчатівському та Бєловскому районах.
Вибух у Курській області РФ pic.twitter.com/MszROcSFR0— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 6, 2024ВІДЕО ДНЯ
Вранці Смірнов написав про обстріл міста Суджа. За його словами, поранено п'ятьох людей, вони госпіталізовані.
Сильно пошкоджено кілька житлових будинків.
Гладков написав, що у Бєлгородській області безпілотники атакували селище Ясні Зорі: згоріли кілька авто, гараж, пошкоджено будинки.