Російська влада заявила про атаку на Курську та Бєлгородську області

У ніч на вівторок російська влада заявила про атаку безпілотників на Курську та Бєлгородську області: там пошкоджені будинки та згоріли автомобілі.

Джерело: т.в.о. губернатора Курської області Олексій Смірнов, губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков, місцеві Telegram-канали

Деталі: Смірнов спочатку повідомив про три збиті безпілотники у Курській області, потім про ще 11.

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Також впродовж ночі там оголошували ракетну небезпеку.

Місцеві мешканці повідомили про вибухи в Суджанському районі, Коренево, Льгове, Курчатівському та Бєловскому районах.

Вибух у Курській області РФ pic.twitter.com/MszROcSFR0 ВІДЕО ДНЯ August 6, 2024

Вранці Смірнов написав про обстріл міста Суджа. За його словами, поранено п'ятьох людей, вони госпіталізовані.

Сильно пошкоджено кілька житлових будинків.

Гладков написав, що у Бєлгородській області безпілотники атакували селище Ясні Зорі: згоріли кілька авто, гараж, пошкоджено будинки.