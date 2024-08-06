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ЗСУ вже відмінусували понад 585 тисяч окупантів

Ірина БалачукВівторок, 6 серпня 2024, 07:58
ЗСУ вже відмінусували понад 585 тисяч окупантів
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – за минулу добу знешкодили понад тисячу окупантів, знищили 39 артилерійських систем, 8 ББМ та 4 танки.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 06.08.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 585 140 (+1 050) осіб,
  • танків – 8 421 (+4) од,
  • бойових броньованих машин – 16 294 (+8) од,
  • артилерійських систем – 16 384 (+39) од,
  • РСЗВ – 1 138 (+0) од,
  • засобів ППО – 910 (+0) од,
  • літаків – 365 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13 158 (+36) од,
  • крилатих ракет – 2 420 (+6) од,
  • кораблів/катерів – 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 22 148 (+54) од,
  • спеціальної техніки – 2 738 (+1) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
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