Нічний удар по Київщині: без жертв і пожеж, але пошкоджені будинки, АЗС, посічені фасади

Під час нічної атаки російських військ ракетами і дронами по Київській області всі ворожі цілі були збиті, але зафіксовані пошкодження у багатоквартирному та офісному будинках, на АЗС, а також будинку лісника.

Джерело: голова Київської ОДА Руслан Кравченко у Telegram

Пряма мова: "Вночі ворог атакував Київщину за допомогою ракет та ударних дронів. В регіоні працювали сили ППО. Ворожі цілі були збиті. Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не допущено. Постраждалі відсутні. Оперативні групи працюють на місцях падіння уламків збитих ворожих цілей".

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Деталі: За його словами, станом на 8.00 зафіксовано пошкодження: багатоквартирного будинку – вибиті вікна на першому та другому поверсі, де розташовані нежитлові приміщення; двох АЗС – вибиті вікна, посічені фасади; багатоповерхової будівлі з офісними приміщеннями – вибиті двері, вікна, посічений фасад. Також вибуховою хвилею пошкоджено будинок лісника.

Кравченко додав, що пожежі на місцях падіння уламків відсутні.

Всі оперативні служби продовжують роботу з ліквідації наслідків ворожої атаки.