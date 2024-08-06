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99% делегатів Демократичної партії підтримали номінацію Гарріс на посаду президента

Іванна Костіна, Анастасія ПроцВівторок, 6 серпня 2024, 09:28
99% делегатів Демократичної партії підтримали номінацію Гарріс на посаду президента
Камала Гарріс. Ілюстративне фото: Getty Images

Віцепрезидентка США Камала Гарріс отримала підтримку 99 відсотків делегатів під час онлайн-голосування на з'їзді Демократичної партії за висунення її кандидатури на президентських виборах у США.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на AP

Деталі: Минулого тижня партія оголосила, що Гарріс має підтримку достатньої кількості делегатів, щоб стати кандидатом у президенти від Демократичної партії на виборах 5 листопада. Віцепрезидентка була єдиним кандидатом в електронному голосуванні, тепер її висунення має бути формально підтверджене з'їздом, який розпочнеться 19 серпня.

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Голосування довелося провести після того, як чинний президент Джо Байден, який переміг на партійних праймеріз, зняв свою кандидатуру з президентської кампанії в липні. Близько 4 500 делегатів Національного з'їзду Демократичної партії почали голосувати за кандидатуру Гарріса через захищену електронну пошту в четвер, і голосування тривало до вечора понеділка.

Гарріс ще не обрала собі кандидата у віцепрезиденти, але очікується, що вона зробить це найближчим часом, можливо, вже сьогодні. За даними Reuters, вона звузила список претендентів на посаду свого віцепрезидента до двох – губернатора Пенсильванії Джоша Шапіро і губернатора Міннесоти Тіма Волза.

Останні опитування показують, що віцепрезидентці США вдалося перезавантажити президентські перегони завдяки підтримці демократів, молодих і темношкірих виборців, які стають більш активними і схильними до голосування, а також жінок, які впевнені, що вона буде більше сприяти їхнім інтересам.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте більше про те, як Камала Гарріс обирає кандидата у віцепрезиденти.

США
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