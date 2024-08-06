РФ вдарила по центру Харкова "Іскандером": пошкоджено поліклініку, під завалами можуть бути люди

Російські війська вранці, 6 серпня завдали ракетного удару, попередньо, "Іскандером" по центральному району Харкова, у результаті чого було пошкоджено будівлю поліклініки, наразі дві людини звернулися по допомогу, під завалами також можуть бути люди.

Джерело:мер Харкова Ігор Терехов у Telegram, Повітряні сили у Telegram, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова мера Харкова Ігоря Терехова: "Удар по центральному району міста. Щільна житлова забудова. Пожежа. Щодо руйнувань та жертв інформація уточнюється".

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Деталі: Перед цим Повітряні сили повідомляли про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку та загрозу застосування балістичного озброєння з східного напрямку.

Оновлено. Терехов уточнив, що внаслідок ракетного удару по центру Харкова постраждала будівля поліклініки.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що на цю хвилину по допомогу звернулися дві людини із гострою реакцією на стрес. Також під завалами можуть перебувати люди.

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Пізніше він повідомив, що, за попередніми даними, окупанти влучили "Іскандером", у результаті чого пошкоджені цивільні приміщення, зокрема поліклініка, цивільні автомобілі, житлова інфраструктура, вибиті вікна. Ліквідація наслідків триває.