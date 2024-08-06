На трасі "Київ-Одеса" вантажівка знесла міст: рух в напрямку Києва перекритий

У Черкаській області на трасі "Київ-Одеса" самоскид здійснив наїзд на пішохідний міст, який обвалився на проїжджу частину, рух транспорту тимчасово перекритий в напрямку Києва.

Деталі: поліція Черкаської області

Дослівно: "Попередньо, вантажівка здійснила наїзд на пішохідний міст, який обвалився на проїжджу частину".

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Деталі: Повідомляється, що ДТП сталося на трасі "Київ-Одеса", на місці працюють поліцейські. Інформація про постраждалих уточнюється.

Наразі тимчасово перекритий рух автомобілів в напрямку Києва. Поліцейські патрульної поліції в Черкаській області забезпечують рух автомобілів у реверсному режимі.