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На трасі "Київ-Одеса" вантажівка знесла міст: рух в напрямку Києва перекритий

Станіслав ПогоріловВівторок, 6 серпня 2024, 13:08
На трасі Київ-Одеса вантажівка знесла міст: рух в напрямку Києва перекритий
Фото: поліція Черкаської області

У Черкаській області на трасі "Київ-Одеса" самоскид здійснив наїзд на пішохідний міст, який обвалився на проїжджу частину, рух транспорту тимчасово перекритий в напрямку Києва.

Деталі: поліція Черкаської області

Дослівно: "Попередньо, вантажівка здійснила наїзд на пішохідний міст, який обвалився на проїжджу частину". 

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Деталі: Повідомляється, що ДТП сталося на трасі "Київ-Одеса", на місці працюють поліцейські. Інформація про постраждалих уточнюється. 

Наразі тимчасово перекритий рух автомобілів в напрямку Києва. Поліцейські патрульної поліції в Черкаській області забезпечують рух автомобілів у реверсному режимі.

ДТПЧеркаська область
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