У Чехії засудили добровольця ЗСУ до 7 років тюрми за мародерство в Україні 

Чеський суд засудив до семи років позбавлення волі за мародерство колишнього чеського військовослужбовця 27-річного Філіпа Сімана, який воював добровольцем у лавах української армії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ČTK

Деталі: Його визнали винним у злочині мародерства в зоні бойових дій.

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Державний обвинувач Мартін Білий розповів, що, за його інформацією, справа Сімана є першим в історії засудженням за цей злочин у зв'язку з війною в Україні.

Вирок ще не є остаточним. Підсудний намагався виправдати себе, заявляючи, серед іншого, що він виконував накази свого командування.

"Обвинувачений визнаний винним як на підставі відеозаписів, які він сам зробив в Україні, так і на підставі свідчень очевидців", – сказала Гана Крестинова, голова колегії Празького міського суду.

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