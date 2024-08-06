У Чехії засудили добровольця ЗСУ до 7 років тюрми за мародерство в Україні
Чеський суд засудив до семи років позбавлення волі за мародерство колишнього чеського військовослужбовця 27-річного Філіпа Сімана, який воював добровольцем у лавах української армії.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ČTK
Деталі: Його визнали винним у злочині мародерства в зоні бойових дій.
Державний обвинувач Мартін Білий розповів, що, за його інформацією, справа Сімана є першим в історії засудженням за цей злочин у зв'язку з війною в Україні.
Вирок ще не є остаточним. Підсудний намагався виправдати себе, заявляючи, серед іншого, що він виконував накази свого командування.
"Обвинувачений визнаний винним як на підставі відеозаписів, які він сам зробив в Україні, так і на підставі свідчень очевидців", – сказала Гана Крестинова, голова колегії Празького міського суду.
Нагадаємо:
- 27-річний Філіп Сіман поїхав до України наприкінці березня 2022 року й приєднався до українського добровольчого батальйону "Карпатська Січ". В Україні Сіман служив в Ірпені та Бучі, де йому доручили патрулювати окопи і проводити так звані зачистки. Згідно з вироком суду, виконуючи накази та у вільний час, він привласнював речі як цивільних осіб, так і загиблих солдатів – наприклад, обручки, інші ювелірні прикраси, злитки золота та срібла, а також готівку.
- У квітні 2022 року Сіман був затриманий українською армією і згодом повернувся в Чехію.
- Сіману також висунули звинувачення в незаконній службі в іноземних збройних силах, оскільки він приєднався до бойових дій в Україні без дозволу президента Чехії. Однак суд виправдав його за цим пунктом.
- Суд над ним розпочався минулого місяця. Прокурор вимагав для Сімана 10 років ув'язнення.
- Пом'якшувальною обставиною стало те, що раніше в нього не було судимостей.