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У Чехії засудили добровольця ЗСУ до 7 років тюрми за мародерство в Україні 

Ірина Кутєлєва, Анастасія ПроцВівторок, 6 серпня 2024, 14:12
У Чехії засудили добровольця ЗСУ до 7 років тюрми за мародерство в Україні 
фото: CTK/Šulová Kateřina

Чеський суд засудив до семи років позбавлення волі за мародерство колишнього чеського військовослужбовця 27-річного Філіпа Сімана, який воював добровольцем у лавах української армії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ČTK

Деталі: Його визнали винним у злочині мародерства в зоні бойових дій.

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Державний обвинувач Мартін Білий розповів, що, за його інформацією, справа Сімана є першим в історії засудженням за цей злочин у зв'язку з війною в Україні.

Вирок ще не є остаточним. Підсудний намагався виправдати себе, заявляючи, серед іншого, що він виконував накази свого командування.

"Обвинувачений визнаний винним як на підставі відеозаписів, які він сам зробив в Україні, так і на підставі свідчень очевидців", – сказала Гана Крестинова, голова колегії Празького міського суду.

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Нагадаємо: 

  • 27-річний Філіп Сіман поїхав до України наприкінці березня 2022 року й приєднався до українського добровольчого батальйону "Карпатська Січ". В Україні Сіман служив в Ірпені та Бучі, де йому доручили патрулювати окопи і проводити так звані зачистки. Згідно з вироком суду, виконуючи накази та у вільний час, він привласнював речі як цивільних осіб, так і загиблих солдатів – наприклад, обручки, інші ювелірні прикраси, злитки золота та срібла, а також готівку.
  • У квітні 2022 року Сіман був затриманий українською армією і згодом повернувся в Чехію.
  • Сіману також висунули звинувачення в незаконній службі в іноземних збройних силах, оскільки він приєднався до бойових дій в Україні без дозволу президента Чехії. Однак суд виправдав його за цим пунктом.
  • Суд над ним розпочався минулого місяця. Прокурор вимагав для Сімана 10 років ув'язнення.
  • Пом'якшувальною обставиною стало те, що раніше в нього не було судимостей.

ЧехіяЗбройні силисуд
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