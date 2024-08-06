У Сумах чутно звуки вибухів, ОВА повідомила про ракетну атаку на інфраструктуру області

У Сумах вдень, 6 серпня пролунали вибухи, російські загарбники запустили КАБи та атакували ракетами інфраструктуру Сумського району області.

Джерело: "Суспільне Суми", Повітряні сили, Сумська ОВА

Деталі: Повітряні сили перед цим повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння зі східного напрямку.

Реклама:

Наразі повітряна тривога оголошена у 8 областях України.

Оновлено. Повятрін сили повідомили про заупуск росіянами КАБів. "Сумщина - залишайтесь в укриттях! Пуски КАБів", - говориться у повідомленні.

За даними Сумської ОВА, ворог здійснив ракетну атаку по інфраструктурі Сумського району області. Попередьно, без жертв, на місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожого удару уточнюються.