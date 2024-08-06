Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

АНОНСНе проґавте! Сьогодні останній день для придбання квитків на зірковий факап-стендап "Баляндраси"

Рада ЄС схвалила надання Україні €4,2 млрд в рамках Ukraine Facility

Христина Бондарєва, Євген КізіловВівторок, 6 серпня 2024, 15:17
Рада ЄС схвалила надання Україні €4,2 млрд в рамках Ukraine Facility
фото: Getty Images

Рада Європейського Союзу схвалила виділення 4,2 млрд євро макрофінансової допомоги Україні в межах програми Ukraine Facility.

Джерело: Х-акаунт Головування Угорщини у Раді ЄС, пише "Європейська правда"

Деталі: Відзначено, що рішення ухвалили за письмовою процедурою.

Реклама:

"...Рада сьогодні ухвалила імплементаційне рішення, дозволяючи здійснити перший платіж у розмірі майже 4,2 млрд євро в рамках Ukraine Facility. 

Це рішення підтримує макрофінансову стабільність України та функціонування її державного управління", – сказано у повідомленні.

У пресслужбі Ради ЄС зазначили, що Україна виконала необхідні умови та реформи, передбачені в українському плані реформ (Ukraine Plan), для отримання коштів.

ВІДЕО ДНЯ

Ці реформи охоплюють управління державними фінансами, управління державними підприємствами, бізнес-середовище, енергетику та розмінування. 

Рада ЄС також підкреслила важливість якнайшвидшого виділення коштів, зважаючи на складну фінансову ситуацію в Україні.

В Українському плані викладено наміри України щодо відновлення, реконструкції та модернізації, а також реформи, які вона планує здійснити в рамках процесу вступу до ЄС протягом наступних чотирьох років.

У травні 2024 року Рада ЄС дійшла висновку, що Український план відповідає передумовам, необхідним для отримання Україною до 50 мільярдів євро підтримки в рамках Ukraine Facility.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду у вівторок заявив, що найближчим часом Україна очікує на транш обсягом 4,2 млрд євро у рамках програми Ukraine Facility.

Нагадаємо, у липні посли Євросоюзу схвалили виплату першого платежу обсягом 4,2 млрд євро за планом реформ за Ukraine Plan у рамках механізму Ukraine Facility.

ЄСУкраїнагроші
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоПовітряні сили оприлюднили рідкісні кадри застосування авіабомб AASM Hammer

відео, оновленоЗеленський порушив питання створення військових комендатур у Курській області РФ

відео Наймасштабніша атака: СБУ і Сили оборони уночі відпрацювали по чотирьох російських летовищах

Польська прокуратура заявила, що підозрюваний у підриві "Північного потоку" виїхав до України

фотоГолову АМКУ Кириленка підозрюють у незаконному збагаченні на 56 млн грн

фото Прокуратура Німеччини видала ордер на арешт українця за підрив "Північного потоку" – ЗМІ

Усі новини...
ЄС
У Європарламенті закликали країни ЄС нарощувати поставки зброї Україні
Євродепутати хочуть викинути Угорщину з Шенгену після спрощення в’їзду для росіян
ЄС запровадив нові персональні санкції проти Білорусі за внутрішні репресії
Останні новини
19:34
Альфа, Кракен і FLiRT: чому штами коронавірусу мають незвичні назви
19:15
У четвер 15 серпня відключень світла не прогнозують – "Укренерго"
19:12
фотоЖурналісти показали, як українці роздають гуманітарку цивільним на Курщині
18:51
Росія вийшла з конвенції Ради Європи про захист нацменшин
18:42
Через "Дію" забронювали близько 160 тисяч працівників: де найбільше
18:31
Міноборони запровадило нові правила для рапортів військових
18:25
Повідомили про підозру керівникам фірм, які поставили "Укргазвидобуванню" неякісні плити
18:15
У Литві фіксують посилення пропаганди з боку Росії та Білорусі
18:09
Генштаб: На Покровському напрямку під початку доби найгарячіше – 37 атак ворога
18:09
На фронті загинула 19-річна військова Юлія Бояновська
Усі новини...
Реклама:
Реклама: