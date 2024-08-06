Перевозили за кордон чоловіків у рефрижераторі з м’ясом: на Одещині затримали двох іноземців

На Одещині правоохоронці затримали двох іноземців, які намагалися у рефрижераторі з м’ясом великої рогатої вивезти до Молдови 16 чоловіків.

Джерело: Національна поліція України

Дослівно: "Поліцейські встановили, що двоє 39-річних іноземців, які займалися перевезенням з України м’ясної продукції, організували незаконне переправлення через кордон чоловіків призовного віку. Під прикриттям своєї підприємницької діяльності вони сховали у рефрижераторі з м’ясом великої рогатої худоби 16 військовозобов’язаних чоловіків та намагалися вивезти через один з пунктів пропуску до Республіки Молдови".

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ФОТО: НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ

Деталі: Повідомляється, що за виїзд чоловіки мали заплатити від 6 до 8 тисяч доларів.

Крім того, ще по 2 тисячі євро зловмисники планували отримати від бажаючих поставити у паспорті штамп про законний в’їзд на територію сусідньої країни. Цю оборудку мали організувати вже за кордоном.

Правоохоронці повідомили про підозру та затримали іноземців у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Санкція статті передбачає до дев'яти років в'язниці з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років, з конфіскацією майна.

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