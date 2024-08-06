Зеленський провів Ставку: Сирський тримає ситуацію на Сході під особистим контролем

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, де найбільше уваги приділили Покровському, Торецькому та Харківському напрямкам. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський сказав, що перебуває на місці подій і особисто контролює ситуацію.

Джерело: Зеленський у соцмережах

Пряма мова: "Провів Ставку. Питання номер один – ситуація на фронті. Особливо детально – Покровський, Торецький і Харківський напрямки. Головком Олександр Сирський доповідав по відеозв'язку: він зараз на місці й тримає ситуацію під особистим контролем".

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Деталі: Також на Ставці були доповіді військової та зовнішньої розвідок щодо прогнозів розвитку ситуації та найближчих цілей російських військ.

Крім того, обговорили українське виробництво дронів і ракет, його динаміку та потребу в них Сил оборони до кінця року. Були доповіді міністра оборони Рустема Умєрова, віцепрем’єра з інновацій Михайла Федорова та міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна.

Також рішенням Ставки спрямували додаткове фінансування на українську ракетну програму. "Ракет власного виробництва буде більше", - наголосив президент.

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Ще одна доповідь Умєрова стосувалася насичення зброєю та технікою додаткових бригад. "Активно працюємо з партнерами", - додав Зеленський з цього приводу.