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Зеленський провів Ставку: Сирський тримає ситуацію на Сході під особистим контролем

Євген КізіловВівторок, 6 серпня 2024, 15:41
Зеленський провів Ставку: Сирський тримає ситуацію на Сході під особистим контролем
Зеленський і Сирський. фото ОП

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, де найбільше уваги приділили Покровському, Торецькому та Харківському напрямкам. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський сказав, що перебуває на місці подій і особисто контролює ситуацію.

Джерело: Зеленський у соцмережах

Пряма мова: "Провів Ставку. Питання номер один – ситуація на фронті. Особливо детально – Покровський, Торецький і Харківський напрямки. Головком Олександр Сирський доповідав по відеозв'язку: він зараз на місці й тримає ситуацію під особистим контролем".

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Деталі: Також на Ставці були доповіді військової та зовнішньої розвідок щодо прогнозів розвитку ситуації та найближчих цілей російських військ.

Крім того, обговорили українське виробництво дронів і ракет, його динаміку та потребу в них Сил оборони до кінця року. Були доповіді міністра оборони Рустема Умєрова, віцепрем’єра з інновацій Михайла Федорова та міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна.

Також рішенням Ставки спрямували додаткове фінансування на українську ракетну програму. "Ракет власного виробництва буде більше", - наголосив президент.

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Ще одна доповідь Умєрова стосувалася насичення зброєю та технікою додаткових бригад. "Активно працюємо з партнерами", - додав Зеленський з цього приводу.

ЗеленськийвійнаСирський
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