Пара снайперів ССО знищила 5 окупантів на Торецькому напрямку

На Торецькому напрямку снайпери 3-го полку Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили 5 окупантів, які намагались підійти до їх позицій.

Джерело: пресслужба ССО в соцмережах

Деталі: Повідомляється, що снайперська пара 3-го окремого полку спецпризначення імені князя Святослава Хороброго виявила двох солдат противника, які наближались до їх позиції.

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Спецпризначенці відпрацювали обох ворогів на відстані до 40 метрів. Водночас на іншій позиції бійці виявили ще 5 загарбників. Зазначається, що троє з них залишились лежати на полі бою, двом пораненим вдалось сховатись і відійти.

Наголошується: оператори ССО продовжують працювати на Торецькому напрямку.