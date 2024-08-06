Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

Гарріс підтвердила, що її кандидатом у віцепрезиденти став губернатор Міннесоти Волз

Олег Павлюк, Олександр ШумілінВівторок, 6 серпня 2024, 17:40
Гарріс підтвердила, що її кандидатом у віцепрезиденти став губернатор Міннесоти Волз
Скриншот

Камала Гарріс, обрана Демократичною партією для участі в цьогорічних президентських виборах, визначила своїм кандидатом у віцепрезиденти губернатора штату Міннесота Тіма Волза.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Про обрання Волза віцепрезидентка США оголосила у соцмережі Х (Twitter), у день першого передвиборчого заходу в так званих ключових штатах – тобто тих, які не віддають традиційної переваги жодній із партій і результати в яких часто визначають долю виборів.

Реклама:

"Як губернатор, тренер, вчитель і ветеран, він багато зробив для таких родин, як його. Це чудово, що він у нашій команді", – написала Гарріс.

ВІДЕО ДНЯ

60-річний Волз – ветеран Національної гвардії США, колишній вчитель, який почав кар’єру в політиці у 2006 році як член Палати представників. У 2018-му був обраний губернатором Міннесоти, обіймає цю посаду третій термін поспіль.

Під час губернаторства Тім Волз сприяв ухваленню прогресивних заходів у Міннесоті, зокрема безкоштовного харчування для школярів, боротьбі зі зміною клімату, зниженню податків для середнього класу та збільшенню оплачуваної відпустки.

Його перебування на посаді затьмарили не надто вдалі заходи під час пандемії COVID-19 у 2020 році, а також насильство, що спалахнуло після вбивства темношкірого Джорджа Флойда працівниками поліції.

Вважається, що Тім Волз допоможе кампанії Гарріс апелювати до так званих синіх комірців – робітничого класу, зокрема в сільській місцевості, на який робить наголос її конкурент, республіканець Дональд Трамп.

Камалі Гарріс довелось обирати кандидата у віцепрезиденти в умовах обмеженого часу після того, як вона несподівано очолила кампанію демократів після рішення президента Джо Байдена не йти на другий термін.

Останні опитування показують, що віцепрезидентці США вдалося перезавантажити президентські перегони завдяки підтримці демократів, молодих і темношкірих виборців, які стають більш активними і схильними до голосування, а також жінок, які впевнені, що вона буде більше сприяти їхнім інтересам.

Читайте більше про те, як Камала Гарріс обирала кандидата у віцепрезиденти.

СШАвибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

вільна боротьбаКоляденко здобула ще одне срібло для України на Олімпіаді-2024

відеоМіноборони Білорусі показало залишки безпілотників, які нібито залетіли з України

Зеленський анонсував рішення, яке зміцнить духовну незалежність

Ізраїль вдарив по шкільному комплексу в Газі: там кажуть про майже 100 загиблих

У неділю вимикати світло не планують

Лукашенко наказав відправити "Іскандери" та РСЗВ на кордон з Україною

Усі новини...
США
ЗМІ: Гарріс обрала кандидатом у віцепрезиденти губернатора штату Міннесота Волза 
Держдеп: Рішення щодо збиття ракет над Україною мають прийняти колективно всі члени НАТО
99% делегатів Демократичної партії підтримали номінацію Гарріс на посаду президента
Останні новини
03:49
У Київській області ППО працює по безпілотниках
03:07
У Києві вдруге за ніч оголосили повітряну тривогу
02:33
Афганську спортсменку дискваліфікували на Олімпіаді в Парижі через політичне гасло
01:18
ДоповненоЗМІ: На Полтавщині та Хмельниччині пролунала серія вибухів
00:56
оновлюєтьсяРосіяни атакують Україну ударними безпілотниками
00:34
У Києві було чутно вибухи: працює ППО
00:02
відео, оновленоУ Курську пролунали вибухи, влада заявила про падіння збитої ракети на будинок
23:42
Російська ракета вдарила в будинок у Запорізькій області: чоловік загинув, дружину поранено
23:40
Які овочі варто їсти у серпні: все, що треба знати про їхню користь
23:33
На Покровському напрямку ворог концентрує зусилля біля Гродівки та Желанного – Генштаб
Усі новини...
Реклама:
Реклама: