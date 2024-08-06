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Більшість американців не знають, хто такий Волз, якого Гарріс обрала у віцепрезиденти

Христина Бондарєва, Євген КізіловВівторок, 6 серпня 2024, 18:26
Більшість американців не знають, хто такий Волз, якого Гарріс обрала у віцепрезиденти
тім волз. фото: getty images

Більшість дорослих американців вперше чують про Тіма Волза – губернатора штату Міннесота, якого кандидатка в президенти Камала Гарріс обрала своїм потенційним віцепрезидентом.

Джерело: опитування NPR/PBS/Marist, оприлюднене у вівторок, пише "Європейська правда"

Деталі: Більшість дорослого населення США (71%) ніколи не чули про Волза або не знають, як його оцінити. Показник невпізнаваності у Волза значно вищий, ніж у двох інших кандидатів на пост віцепрезидента, яких розглядала Гарріс – Джоша Шапіро та Марка Келлі. 53% і 52% опитаних не чули про Шапіро та Келлі, або не знають, як їх оцінити.

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Водночас опитування, проведене 1-4 серпня, показало, що 17% дорослого населення США ставляться до Волза позитивно, а 12% – негативно.

Опитування показало, що серед членів Демпартії Волз користується підтримкою 31%, при цьому лише 7% членів партії ставляться до нього негативно.

6 серпня стало відомо, що Гарріс, обрана Демократичною партією для участі в цьогорічних президентських виборах, визначила своїм кандидатом у віцепрезиденти губернатора штату Міннесота Тіма Волза.

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60-річний Волз – ветеран Національної гвардії США, колишній вчитель, який почав кар’єру в політиці у 2006 році як член Палати представників. У 2018-му був обраний губернатором Міннесоти, обіймає цю посаду третій термін поспіль.

Напередодні Гарріс набрала 99% голосів делегатів з'їзду Демократичної партії під час голосування за висунення її кандидатури на президентських виборах у США.

Читайте більше про те, як Камала Гарріс обирала кандидата у віцепрезиденти.

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