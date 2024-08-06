Армія РФ вдарила по Херсонщині, постраждали троє людей

Російські війська ввечері 6 серпня вдарили по Антонівці на Херсонщині, постраждав чоловік. Ще про двох поранених відомо у Херсоні.

Джерело: Херсонська ОВА

Дослівно: "Сьогодні ввечері російська армія вдарила по Антонівці.

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Внаслідок ворожого обстрілу постраждав 67-річний чоловік. Снаряд влучив поблизу його будинку".

Деталі: Потерпілого доставили до лікарні з мінно-вибуховою травмою та пораненням ноги.

Оновлено: Також через російський артобстріл у Херсоні поранення дістали двоє людей. "Швидка" доставила до лікарні 61-річну жінку. В неї - вибухова травма, поранення спини та травматична ампутація плеча.

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Дослівно: "Також медики надали допомогу на місці 64-річному чоловіку. Він дістав вибухову травму, а також дрібні поранення ноги та руки. Від госпіталізації потерпілий відмовився".