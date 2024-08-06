Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

Байден привітав рішення Гарріс щодо кандидата у віцепрезиденти

Марія Ємець, Тетяна ОлійникВівторок, 6 серпня 2024, 21:42
Байден привітав рішення Гарріс щодо кандидата у віцепрезиденти
Джо Байден. Фото - Getty Images

Президент США Джо Байден привітав рішення Камали Гарріс, яка має стати кандидаткою в президенти від Демократичної партії, обрати кандидатом у віцепрезиденти губернатора Міннесоти Тіма Волза.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на його заяву в X (Twitter)

Деталі: Байден заявив, що схвалює вибір Гарріс визначити своїм кандидатом у віцепрезиденти Тіма Волза, про що вона офіційно оголосила у вівторок. 

Реклама:

Президент зазначив, що знайомий з Волзом майже два десятиліття, спершу як членом Конгресу, згодом – як губернатором, що проявив себе як сильний, принциповий та ефективний лідер. Байден відзначив і тривалу військову службу Волза. 

"Вони будуть максимально потужними захисниками наших особистих свобод і нашої демократії. І вони гарантують, що Америка продовжить бути лідером у світі і грати свою роль "незамінної держави", – написав Байден.

Він закликав підтримати Гарріс і Волза на майбутніх виборах "усіх демократів, і, насправді, всіх американців, які віддані ідеям свободи, демократії та лідерства Америки". 

ВІДЕО ДНЯ

"Для кожного покоління американців є той момент, коли їм потрібно захищати американську демократію. Цей момент настав", – зазначив Байден. 

Як повідомляє CNN, речниця Білого дому підтвердила, що вранці у вівторок Байден мав телефонну розмову з Гарріс перед тим, як вона офіційно оголосила про свій вибір кандидатури віцепрезидента, а після того говорив з Волзом і привітав його з призначенням. 

Минулого тижня, коли Байдена питали, чи вони з Гарріс радилися щодо кандидатів у віцепрезиденти, він відповів ствердно.

Кандидат у віцепрезиденти США від республіканців Джей Ді Венс вже заявив, що хоче провести дебати з демократом-візаві, губернатором Міннесоти Тімом Волзом, але тільки після його офіційної номінації.

Останні опитування показують, що віцепрезидентці США вдалося "перезавантажити" президентські перегони завдяки підтримці демократів, молодих і темношкірих виборців, які стають більш активними і схильними до голосування, а також жінок, які впевнені, що вона буде більше сприяти їхнім інтересам.

Читайте більше про те, як Камала Гарріс обирала кандидата у віцепрезиденти.

СШАБайден
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

вільна боротьбаКоляденко здобула ще одне срібло для України на Олімпіаді-2024

відеоМіноборони Білорусі показало залишки безпілотників, які нібито залетіли з України

Зеленський анонсував рішення, яке зміцнить духовну незалежність

Ізраїль вдарив по шкільному комплексу в Газі: там кажуть про майже 100 загиблих

У неділю вимикати світло не планують

Лукашенко наказав відправити "Іскандери" та РСЗВ на кордон з Україною

Усі новини...
США
Більшість американців не знають, хто такий Волз, якого Гарріс обрала у віцепрезиденти
Гарріс підтвердила, що її кандидатом у віцепрезиденти став губернатор Міннесоти Волз
ЗМІ: Гарріс обрала кандидатом у віцепрезиденти губернатора штату Міннесота Волза 
Останні новини
03:49
У Київській області ППО працює по безпілотниках
03:07
У Києві вдруге за ніч оголосили повітряну тривогу
02:33
Афганську спортсменку дискваліфікували на Олімпіаді в Парижі через політичне гасло
01:18
ДоповненоЗМІ: На Полтавщині та Хмельниччині пролунала серія вибухів
00:56
оновлюєтьсяРосіяни атакують Україну ударними безпілотниками
00:34
У Києві було чутно вибухи: працює ППО
00:02
відео, оновленоУ Курську пролунали вибухи, влада заявила про падіння збитої ракети на будинок
23:42
Російська ракета вдарила в будинок у Запорізькій області: чоловік загинув, дружину поранено
23:40
Які овочі варто їсти у серпні: все, що треба знати про їхню користь
23:33
На Покровському напрямку ворог концентрує зусилля біля Гродівки та Желанного – Генштаб
Усі новини...
Реклама:
Реклама: