Байден привітав рішення Гарріс щодо кандидата у віцепрезиденти

Президент США Джо Байден привітав рішення Камали Гарріс, яка має стати кандидаткою в президенти від Демократичної партії, обрати кандидатом у віцепрезиденти губернатора Міннесоти Тіма Волза.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на його заяву в X (Twitter)

Деталі: Байден заявив, що схвалює вибір Гарріс визначити своїм кандидатом у віцепрезиденти Тіма Волза, про що вона офіційно оголосила у вівторок.

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Президент зазначив, що знайомий з Волзом майже два десятиліття, спершу як членом Конгресу, згодом – як губернатором, що проявив себе як сильний, принциповий та ефективний лідер. Байден відзначив і тривалу військову службу Волза.

"Вони будуть максимально потужними захисниками наших особистих свобод і нашої демократії. І вони гарантують, що Америка продовжить бути лідером у світі і грати свою роль "незамінної держави", – написав Байден.

Він закликав підтримати Гарріс і Волза на майбутніх виборах "усіх демократів, і, насправді, всіх американців, які віддані ідеям свободи, демократії та лідерства Америки".

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"Для кожного покоління американців є той момент, коли їм потрібно захищати американську демократію. Цей момент настав", – зазначив Байден.

Як повідомляє CNN, речниця Білого дому підтвердила, що вранці у вівторок Байден мав телефонну розмову з Гарріс перед тим, як вона офіційно оголосила про свій вибір кандидатури віцепрезидента, а після того говорив з Волзом і привітав його з призначенням.

Минулого тижня, коли Байдена питали, чи вони з Гарріс радилися щодо кандидатів у віцепрезиденти, він відповів ствердно.

Кандидат у віцепрезиденти США від республіканців Джей Ді Венс вже заявив, що хоче провести дебати з демократом-візаві, губернатором Міннесоти Тімом Волзом, але тільки після його офіційної номінації.

Останні опитування показують, що віцепрезидентці США вдалося "перезавантажити" президентські перегони завдяки підтримці демократів, молодих і темношкірих виборців, які стають більш активними і схильними до голосування, а також жінок, які впевнені, що вона буде більше сприяти їхнім інтересам.

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