Посол у США вважає другом України губернатора Волза, якого Гарріс просуває у віцепрезиденти

Посол України у США Оксана Маркарова вважає губернатора штату Міннесота Тіма Волза, який стане кандидатом у віцепрезиденти від Демократичної партії, "надійним другом нашої країни".

Джерело: Маркарова в коментарі "Європейській правді"

Деталі: За словами Маркарової, серед американських губернаторів, які активно підтримують Україну, "губернатор Волз – безумовно один з лідерів такої підтримки і надійний друг нашої країни".

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Вона додала, що Міннесота – один зі штатів, де активна підтримка губернатора допомагає Україні проводити адвокаційну кампанію.

"Коли у грудні я перебувала з візитом в Міннесоті в межах нашого Whistlestop Tour for Ukraine з фондом Маршала та Говардом Баффетом, ми з губернатором зустрічалися з Фермерським бюро і фактично разом із ним переконували присутніх у тому, наскільки важливим для національних інтересів США є перемога України", – поділилась посол.

Відомо також, що Тім Волз став одним із перших губернаторів, які у 2022 році розпорядились припинити всі контракти державних компаній із державою-агресором – Росією.

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А 22 лютого 2024 року, напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення, він та очільник Чернігівської ОДА В’ячеслав Чаус підписали меморандум про співпрацю між Міннесотою та Чернігівщиною.

Камала Гарріс оголосила, що обирає своїм кандидатом у віцепрезиденти Тіма Волза, вранці у вівторок.

60-річний Волз – ветеран Національної гвардії США, колишній вчитель, який почав кар’єру в політиці у 2006 році як член Палати представників. У 2018-му був обраний губернатором Міннесоти, обіймає цю посаду другий термін поспіль.

Більше читайте у статті Друг України у команді Гарріс: хто такий Тім Волз, кандидат демократів у віцепрезиденти США.