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107 боєзіткнень за добу, найактивніше ворог наступає на Покровському напрямку – Генштаб

Олена ІвашківСереда, 7 серпня 2024, 00:13
107 боєзіткнень за добу, найактивніше ворог наступає на Покровському напрямку – Генштаб
фото: Генштаб ЗСУ

Від початку цієї доби відбулося 107 бойових зіткнень. Найбільш активно ворог наступає на Покровському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: Російські загарбники завдали по території України два удари трьома ракетами, та 53 авіаудари, скинувши 67 КАБів. Крім цього, залучили для ураження 557 дронів-камікадзе та здійснили понад 3400 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах".

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Деталі: На Харківському напрямку ворог вісім разів атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік Липців, Тихого та Вовчанська. П’ять атак - зупинено, три - досі продовжуються.

На Куп’янському напрямку противник провів дві наступальні дії біля Синьківки та Колесниківки, де наразі триває один бій.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники атакували позиції українців поблизу Тернів, Невського, Макіївки, Торського та Серебрянського лісу. Наші захисники відбили 15 атак, ще дві - продовжуються.

ВІДЕО ДНЯ

На Сіверському напрямку під час бойових зіткнень оборонці української землі зупинили усі 16 ворожих атак у районах Білогорівки, Івано-Дар'ївки, Верхньокам’янського та Переїзного.

На Краматорському напрямку противник здійснив сім наступальних дій поблизу Іванівського та Часового Яру. Сили оборони відбили п’ять атак, ще дві - продовжуються.

На Торецькому напрямку росіяни 14 разів атакували українські війська біля Торецька, Нью-Йорка та Північного. Тринадцять боєзіткнень - завершено, ще одне - триває.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, точився 31 бій неподалік населених пунктів, зокрема, Олександрівка, Воздвиженка, Новоолександрівка, Калинове, Веселе, Іванівка, Желанне, Комишівка, Скучне, Яснобродівка та Карлівка. Сили оборони відбили 25 атак, шість - ще продовжуються.

За уточненою інформацією, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 235 окупантів, 101 з них - безповоротно. Також знищено сім бліндажів, 10 БПЛА різних видів та чотири одиниці автотранспорту. Крім цього, пошкоджено наземний дрон, дев’ять артилерійських систем та чотири одиниці автотранспорту.

На Курахівському напрямку ворог сім разів атакував наші позиції поблизу Красногорівки та Костянтинівки. У результаті боєзіткнень - зазнав поразки.

На Времівському напрямку противник здійснив наступальну дію у бік Водяного. Атака досі продовжується. Ситуація під контролем українських захисників.

На Придніпровському напрямку обидва ворожі штурми позицій наших підрозділів не мали успіху.

На інших напрямках ситуація особливих змін не зазнала.

Сьогодні варто відзначити воїнів 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, які стійко тримають позиції та ефективно нищать ворога.

Генштабвійна
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