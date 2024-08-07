Російські ударні безпілотники цієї ночі долетіли до Львівщини
У ніч на середу росіяни запустили ударні безпілотники з південного напрямку. Близько 3.00 тривогу оголосили на заході країни у Тернопільській, Львівській та Франківській областях.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram
Деталі: О 11.04 стало відомо про рух ударних БпЛА через Херсонщину у напрямку Миколаївської області.
Об 11.37 військові повідомили, що безпілотники продовжують рух через Миколаївщину, курс північно-західний.
00.03 Повітряні сили оновили напрямки руху БпЛА:
- З Миколаївщини курсом на Одещину.
- У західному напрямку - курс на Кіровоградську область.
- Група "Шахедів" у Дніпропетровській області.
00.48 кілька груп "Шахедів" в напрямку Вінницької та Черкаської областей.
О 1.05 стало відомо про рух ударних БпЛА через Харківщину у напрямку Полтавської області.
О 1.11 у ПС повідомили, що безпілотники з Черкащини тримають курс на Київську область.
О 1.42 стало відомо, що з Вінницької області "Шахеди" летять в напрямку Хмельниччини.
О 2.36 військові повідомили про кілька "Шахедів" у Тернопільській області курсом на Львівщину.
О 3.17 у ПС оновили рух ударних БпЛА:
- БпЛА у Черкаській області. Курс західний.
- Із Вінницької області безпілотники прямують на захід.
- "Шахеди" на Тернопільщині у східному напрямку.
О 4.55 військові повідомили про останні "Шахеди" на Черкащині.