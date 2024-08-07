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Російські ударні безпілотники цієї ночі долетіли до Львівщини

Олена ІвашківСереда, 7 серпня 2024, 02:54
Російські ударні безпілотники цієї ночі долетіли до Львівщини
фото: Getty Images

У ніч на середу росіяни запустили ударні безпілотники з південного напрямку. Близько 3.00 тривогу оголосили на заході країни у Тернопільській, Львівській та Франківській областях.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Деталі: О 11.04 стало відомо про рух ударних БпЛА через Херсонщину у напрямку Миколаївської області.

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Об 11.37 військові повідомили, що безпілотники продовжують рух через Миколаївщину, курс північно-західний.

00.03 Повітряні сили оновили напрямки руху БпЛА:

  • З Миколаївщини курсом на Одещину.
  • У західному напрямку - курс на Кіровоградську область.
  • Група "Шахедів" у Дніпропетровській області.
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00.48 кілька груп "Шахедів" в напрямку Вінницької та Черкаської областей.

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О 1.05 стало відомо про рух ударних БпЛА через Харківщину у напрямку Полтавської області.

О 1.11 у ПС повідомили, що безпілотники з Черкащини тримають курс на Київську область.

О 1.42 стало відомо, що з Вінницької області "Шахеди" летять в напрямку Хмельниччини.

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О 2.36 військові повідомили про кілька "Шахедів" у Тернопільській області курсом на Львівщину.

О 3.17 у ПС оновили рух ударних БпЛА:

  • БпЛА у Черкаській області. Курс західний.
  • Із Вінницької області безпілотники прямують на захід.
  • "Шахеди" на Тернопільщині у східному напрямку.
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О 4.55 військові повідомили про останні "Шахеди" на Черкащині.

РосіяШахедвійна
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