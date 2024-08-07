У Сумах пролунала серія вибухів, а в області понад 13 годин триває тривога

У ніч на середу у Сумах двічі пролунали вибухи.

Джерело: "Суспільне", голова Сумської МВА Олексій Дрозденко у Telegram

Деталі: За інформацією Дрозденка, у місті працює протиповітряна оборона.

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У Сумській області повітряна тривога триває вже 14 годину.

Доповнено: О 1.16 Дрозденко повідомив, що після збиття ворожої цілі можуть сипатися уламки, а як наслідок – пошкодження, пожежі. Він також закликав мешканців Сум бути обережними.