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У Сумах пролунала серія вибухів, а в області понад 13 годин триває тривога

Олена ІвашківСереда, 7 серпня 2024, 01:07
У Сумах пролунала серія вибухів, а в області понад 13 годин триває тривога
фото ілюстративне

У ніч на середу у Сумах двічі пролунали вибухи.

Джерело: "Суспільне", голова Сумської МВА Олексій Дрозденко у Telegram

Деталі: За інформацією Дрозденка, у місті працює протиповітряна оборона.

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У Сумській області повітряна тривога триває вже 14 годину.

Доповнено: О 1.16 Дрозденко повідомив, що після збиття ворожої цілі можуть сипатися уламки, а як наслідок – пошкодження, пожежі. Він також закликав мешканців Сум бути обережними.

СумиСумська область
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