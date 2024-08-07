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Трамп дасть велике інтерв'ю для Маска

Олена ІвашківСереда, 7 серпня 2024, 03:49
Трамп дасть велике інтерв'ю для Маска
фото: УП

Кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що має намір зустрітися в понеділок з одним з засновником компанії Tesla Ілоном Маском для великого інтерв'ю.

Джерело: Трамп у соцмережі TruthSocial

Пряма мова: "У понеділок ввечері я дам велике інтерв'ю з Ілоном Маском - подробиці згодом!"

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Деталі: Сам Маск ще не прокоментував у X інформацію про інтерв'ю.

Нагадаємо:

ТрампМаскСША
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