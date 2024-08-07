Трамп дасть велике інтерв'ю для Маска
Середа, 7 серпня 2024, 03:49
Кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що має намір зустрітися в понеділок з одним з засновником компанії Tesla Ілоном Маском для великого інтерв'ю.
Джерело: Трамп у соцмережі TruthSocial
Пряма мова: "У понеділок ввечері я дам велике інтерв'ю з Ілоном Маском - подробиці згодом!"
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Деталі: Сам Маск ще не прокоментував у X інформацію про інтерв'ю.
Нагадаємо:
- Трамп заявив, що погодився на дебати з віцепрезиденткою Камалою Гарріс 4 вересня на заході, який модеруватиме телеканал Fox News.
- Однак у штабі Гарріс заявили, що не погодяться на цю пропозицію, наполягаючи на проведенні дебатів на каналі ABC News 10 вересня, як було погоджено раніше.
- Після цього Трамп накинувся з образами на Гарріс.