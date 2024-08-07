ISW: У місцевої влади і Міноборони РФ розійшлися версії про події у Курській області

В.о губернатора Курської області Олексій Смирнов і кілька російських військових блогерів попередили, що в прикордонних районах Суджанського і Коренєвського районів Курської області тривають бойові дії. Ця інформація суперечить повідомленням Міноборони РФ і ФСБ Росії, які кажуть, що відбили рейди.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Російські джерела стверджують, що 6 серпня українські війська здійснили серію рейдів через кордон у Курську область.

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Міністерство оборони РФ і Федеральна служба безпеки Росії заявили 6 серпня, що російські прикордонні війська і співробітники ФСБ відбили кілька рейдів українських сил, оснащених приблизно батальйонною кількістю танків і бронетехніки.

Українські сили нібито наступали на російські позиції поблизу Ніколаєво-Даріно і Олешня Курської області (на північний захід від міста Суми і вздовж російсько-українського кордону).

Геолокаційні кадри, опубліковані 6 серпня, показують пошкоджену і покинуту бронетехніку приблизно за сім кілометрів на північ від міжнародного кордону на захід від Любимівки, Курська область.

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Російські джерела стверджують, що на кадрах видно українську техніку, але ISW не може підтвердити, є ця бронетехніка російською, українською чи обох сторін.

Російські військові блогери стверджують, що українські сили атакували з двох напрямків: від пункту пропуску "Суджа" і від селища Нове, Сумська область в напрямку Ніколаєво-Даріно, Курська область.

Міністерство оборони Росії стверджувало, що російські резервні сили відповіли на ймовірні українські рейди, а російське інсайдерське джерело стверджувало, що елементи чеченського спецназу "Ахмат" також відбивали рейди, але ISW не може перевірити ці твердження.

Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська знищили 16 українських бронемашин під час рейдів і що російські війська завдали ударів у відповідь по українських позиціях у Сумській області.

Російські блогери опублікували відео, на яких нібито показані наслідки начебто українських рейдів, хоча більшість пошкоджень, показаних на відео, є результатом звичайних українських обстрілів і не вказують на те, що в цьому районі велися наземні дії.

Ключові висновки ISW за 6 серпня: