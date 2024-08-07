Bloomberg: У США пакистанця звинуватили у плануванні замовних вбивств, серед жертв був Трамп

США звинуватили пакистанця, який, як стверджується, має зв'язки з Іраном, у спробі вбивства американських політиків.

Джерело: Bloomberg

Деталі: Федеральні прокурори заявили, що 46-річний Асіф Мерчант організував змову з метою вбивства невідомого політика або урядовців США на американській території.

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Асіф Мерчант, фото: Bloomberg

Після перебування в Ірані Мерчант у квітні приїхав до США з Пакистану і зв'язався з людиною, яка, на його думку, могла б допомогти йому в реалізації змови, йдеться в кримінальному позові, поданому до федерального суду в Брукліні, штат Нью-Йорк.

Колишній президент Дональд Трамп був однією з тих осіб, яких Мерчант розглядав як можливу мішень, розповіла особа знайома з цією справою, яка говорила на умовах анонімності, оскільки справа не є публічною.

Немає жодних доказів того, що план Мерчанта мав якийсь зв'язок із замахом на вбивство в Батлері, штат Пенсильванія, сказала інша людина.

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Міністерство закордонних справ Пакистану заявило, що підтримує зв'язок з офіційними особами США з приводу цієї справи і чекає на подальші подробиці. Місія Ірану в ООН заявила, що "не отримувала жодних повідомлень з цього приводу від уряду США".

Мерчант вперше з'явився в суді перед суддею Лоїс Блум у Брукліні, яка постановила утримувати його під вартою без права на заставу, заявивши, що він становить "серйозну" загрозу для США і є ризик втечі з країни.