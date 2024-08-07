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Окупанти обстрілювали Нікополь з артилерії і "Градів": пошкодили агрофірму і житло

Ірина БалачукСереда, 7 серпня 2024, 07:38
Окупанти обстрілювали Нікополь з артилерії і Градів: пошкодили агрофірму і житло
ФОТО З TELEGRAM СЕРГІЯ ЛИСАКА

Російські військові від вечора 6 серпня обстрілювали Нікопольський район з артилерії та "Градів" – пошкодили житлові будинки, господарчі споруди, агрофірму та ЛЕП.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова Лисака: "Від вечора ворог атакував півтора десятки разів. Окрім дронів-камікадзе і важкої артилерії, застосував ще й РСЗВ "Град". Під ударом були Нікополь, Покровська, Мирівська, Марганецька і Червоногригорівська громади.

Зайнявся приватний будинок. Загалом пошкоджені 3 оселі й стільки ж господарських споруд. Понівечена агрофірма. Зачепило лінію електропередач і газогін".

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Фото з Telegram Сергія Лисака

Деталі: Лисак оприлюднив фото руйнувань, але підкреслив, що люди не постраждали.

 
Фото з Telegram Сергія Лисака

Дніпропетровська областьНікополь
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