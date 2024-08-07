Окупанти обстрілювали Нікополь з артилерії і "Градів": пошкодили агрофірму і житло
Середа, 7 серпня 2024, 07:38
Російські військові від вечора 6 серпня обстрілювали Нікопольський район з артилерії та "Градів" – пошкодили житлові будинки, господарчі споруди, агрофірму та ЛЕП.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram
Пряма мова Лисака: "Від вечора ворог атакував півтора десятки разів. Окрім дронів-камікадзе і важкої артилерії, застосував ще й РСЗВ "Град". Під ударом були Нікополь, Покровська, Мирівська, Марганецька і Червоногригорівська громади.
Зайнявся приватний будинок. Загалом пошкоджені 3 оселі й стільки ж господарських споруд. Понівечена агрофірма. Зачепило лінію електропередач і газогін".
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Деталі: Лисак оприлюднив фото руйнувань, але підкреслив, що люди не постраждали.