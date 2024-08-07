ЗСУ за добу відмінусували 1 230 окупантів та 67 артсистем
Середа, 7 серпня 2024, 07:52
Генштаб оновив дані про російські втрати – за минулу добу Сили оборони знешкодили 1 230 загарбників, знищили 67 артилерійських систем т 29 ББМ.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 07.08.24 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 586 370 (+1 230) осіб,
- танків – 8 429 (+8) од,
- бойових броньованих машин – 16 323 (+29) од,
- артилерійських систем – 16 451 (+67) од,
- РСЗВ – 1 138 (+0) од,
- засобів ППО – 910 (+0) од,
- літаків – 365 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13 212 (+54) од,
- крилатих ракет – 2 421 (+1) од,
- кораблів/катерів – 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 22 226 (+78) од,
- спеціальної техніки – 2 759 (+21) од.
Дані уточнюються.