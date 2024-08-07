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ЗСУ за добу відмінусували 1 230 окупантів та 67 артсистем

Ірина БалачукСереда, 7 серпня 2024, 07:52
ЗСУ за добу відмінусували 1 230 окупантів та 67 артсистем
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Генштаб оновив дані про російські втрати – за минулу добу Сили оборони знешкодили 1 230 загарбників, знищили 67 артилерійських систем т 29 ББМ.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 07.08.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 586 370 (+1 230) осіб,
  • танків – 8 429 (+8) од,
  • бойових броньованих машин – 16 323 (+29) од,
  • артилерійських систем – 16 451 (+67) од,
  • РСЗВ – 1 138 (+0) од,
  • засобів ППО – 910 (+0) од,
  • літаків – 365 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13 212 (+54) од,
  • крилатих ракет – 2 421 (+1) од,
  • кораблів/катерів – 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 22 226 (+78) од,
  • спеціальної техніки – 2 759 (+21) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
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