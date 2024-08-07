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ОВА: Над Миколаївщиною збили 14 "Шахедів", а над Сумщиною – ракету

Ірина БалачукСереда, 7 серпня 2024, 08:11
ОВА: Над Миколаївщиною збили 14 Шахедів, а над Сумщиною – ракету
Фото ілюстративне з Telegram Сил оборони півдня

У ніч на 7 серпня над Миколаївською областю сили ППО збили 14 російських "Шахедів", через падіння уламків горіла суха трава, над Сумською областю збили ворожу ракету.

Джерело: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім та Сумська ОВА у Telegram

Пряма мова голови ОВА: "На Миколаївщині знищено чотирнадцять БпЛА типу "Shahed 131/136"".

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Деталі: Він додав, що внаслідок бойової роботи та падіння уламків виникло дві пожежі сухої трави на відкритих територіях у Миколаївському та Баштанському районах. Згоряння оперативно загасили.

"Постраждалих немає", – підсумував Кім.

Водночас Сумська ОВА повідомила, що над областю знищили ворожу балістичну ракету.

Миколаївська областьСумська областьШахедракетний удар
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