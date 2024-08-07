Розвідники висадилися вночі на Тендрівській косі: знищили бронетехніку та РЕБ противника

Головне управління розвідки МОУ повідомило, що спецпризначенці підрозділу активних дій "Артан" та Морського центру ГУР 6 серпня провели операцію у північній частині Чорного моря, під час якої знищили окупантів, їх техніку і фортифікації.

Джерело: ГУР

Дослівно розвідка: "Вночі десантна група спецпризначенців висадилась на Тендрівській косі та знищила ворожу броньовану техніку, зокрема МТ-ЛБ, комплекс РЕБ противника, а також зруйнувала фортифікаційні укріплення росіян. Під час бою російські загарбники зазнали втрат серед особового складу – точна кількість уточнюється".



Деталі: У ГУР наголосили, що бійці виконали завдання, зокрема й секретну його частину, і відійшли без втрат.



Розвідка додає, що це не перший успішний активний захід спецпризначенців ГУР на окупованій росіянами Тендрівській косі.

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"Відповідні дії – лише частина масштабного плану Сил безпеки і оборони України, реалізація якого триває", – підсумували у ГУР.

Для довідки: Тендрівська коса – це вузький острів-коса завдовжки близько 65 км та завширшки до 1,8 км, розташований у північній частині Чорного моря, біля берегів Херсонської області.